Сообщи, где дорого. УФАС Пермского края открывает горячую линию для мониторинга цен

В Пермском УФАС России действует телефонная "горячая линия" для приема обращений граждан по вопросам изменения цен товаров, услуг и их наличия. Звонки принимаются на номер (342) 235-12-83.«Пермское УФАС России обращает внимание на то, что зафиксированный в ходе мониторинга рост минимальных цен на некоторые продовольственные товары вызван изменением ассортимента – вымыванием с полок магазинов дешевых товарных позиций из-за ажиотажного покупательского спроса. После нормализации покупательского поведения и восполнения ассортимента фиксируемые минимальные цены вернутся к прежним значениям. В случае, если этого не произойдет, антимонопольный орган примет к недобросовестным участникам самые жесткие меры реагирования, в том числе в рамках ожидаемого расширения полномочий ФАС России», - сообщили в Пермском УФАС России.В перечень продовольственных товаров, в отношении которых антимонопольная служба осуществляет мониторинг цен, входят:
Говядина (кроме бескостного мяса)
Свинина (кроме бескостного мяса)
Баранина (кроме бескостного мяса)
Куры (кроме куриных окорочков)
Рыба мороженая неразделанная
Масло сливочное
Масло подсолнечное
Молоко питьевое
Яйца куриные
Сахар-песок
Соль поваренная пищевая
Чай черный байховый
Мука пшеничная
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
Рис шлифованный
Пшено
Крупа гречневая – ядрица
Вермишель
Картофель
Капуста белокочанная свежая
Лук репчатый
Морковь
Яблоки
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