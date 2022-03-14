Сообщи, где дорого. УФАС Пермского края открывает горячую линию для мониторинга цен

В Пермском УФАС России действует телефонная "горячая линия" для приема обращений граждан по вопросам изменения цен товаров, услуг и их наличия. Звонки принимаются на номер (342) 235-12-83.«Пермское УФАС России обращает внимание на то, что зафиксированный в ходе мониторинга рост минимальных цен на некоторые продовольственные товары вызван изменением ассортимента – вымыванием с полок магазинов дешевых товарных позиций из-за ажиотажного покупательского спроса. После нормализации покупательского поведения и восполнения ассортимента фиксируемые минимальные цены вернутся к прежним значениям. В случае, если этого не произойдет, антимонопольный орган примет к недобросовестным участникам самые жесткие меры реагирования, в том числе в рамках ожидаемого расширения полномочий ФАС России», - сообщили в Пермском УФАС России.В перечень продовольственных товаров, в отношении которых антимонопольная служба осуществляет мониторинг цен, входят:Говядина (кроме бескостного мяса)Свинина (кроме бескостного мяса)Баранина (кроме бескостного мяса)Куры (кроме куриных окорочков)Рыба мороженая неразделаннаяМасло сливочноеМасло подсолнечноеМолоко питьевоеЯйца куриныеСахар-песокСоль поваренная пищеваяЧай черный байховыйМука пшеничнаяХлеб ржаной, ржано-пшеничныйХлеб и булочные изделия из пшеничной мукиРис шлифованныйПшеноКрупа гречневая – ядрицаВермишельКартофельКапуста белокочанная свежаяЛук репчатыйМорковьЯблоки