Поблажек не будет. Как оплатить проезд в общественном транспорте

Системы дистанционной оплаты проезда в общественном транспорте Перми, работающие посредством приложений ApplePay, GooglePay, SamsungPay, больше не функционируют, напоминают в департаменте транспорта краевой столицы. Единственное, что сейчас работает, это российская система Мirpay, но и та пока со сбоями. Окончательная настройка валидаторов еще займет некоторое время, заявили в ведомстве.Пассажирам городского общественного транспорта доступны оплата с использованием наличных денежных средств, гражданских и льготных транспортных карт, пластиковых банковских карт, а также виртуальной транспортной картой в приложении «Транспортная карта Пермь». Если поначалу контролеры делали скидку на незнание пассажиров, то теперь никаких поблажек не будет."На текущий момент уже достаточно времени прошло. Я думаю, что все, кто следит за новостями, в курсе таких изменений. Поэтому если вы не оплатили проезд, потому что ваша виртуальная банковская карта не сработала, это ваша зона ответственности, вы являетесь безбилетным пассажиром, контролер при проверке оформит акт о нарушении в размере 500 рублей", - сообщил Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми.