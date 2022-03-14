← Сообщи, где дорого. УФАС Пермского края открывает горячую линию для мониторинга цен
Механико-математический факультет ПГНИУ отмечает День числа π →
Поблажек не будет. Как оплатить проезд в общественном транспорте
Пассажирам городского общественного транспорта доступны оплата с использованием наличных денежных средств, гражданских и льготных транспортных карт, пластиковых банковских карт, а также виртуальной транспортной картой в приложении «Транспортная карта Пермь». Если поначалу контролеры делали скидку на незнание пассажиров, то теперь никаких поблажек не будет.
"На текущий момент уже достаточно времени прошло. Я думаю, что все, кто следит за новостями, в курсе таких изменений. Поэтому если вы не оплатили проезд, потому что ваша виртуальная банковская карта не сработала, это ваша зона ответственности, вы являетесь безбилетным пассажиром, контролер при проверке оформит акт о нарушении в размере 500 рублей", - сообщил Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Сообщи, где дорого. УФАС Пермского края открывает горячую линию для мониторинга цен
Гололед как зона безответственности
Дмитрий Махонин: "Пермяки собрали почти 60 тонн гуманитарной помощи для граждан ДНР и ЛНР"
В Перми простились с Василием Астафьевым
В колониях края сняли запрет на проведение длительных свиданий
В Березниках чиновники отметили приход весны ударным трудом
Фура вылетела в кювет на трассе между Полазной и Чусовым
В Перми изменится схема движения по улице Цимлянской в районе Восточного обхода
Пешеходы пожаловались на гору снега на перекрестке улиц Уральской и Индустриализации
В краевом правительстве назвали фейками сообщения о росте цен на отдельные товары в 1,5-2 раза
Добавить комментарий: