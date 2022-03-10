В Перми простились с Василием Астафьевым

В Перми прошла траурная церемония прощания с Героем Советского Союза, ветераном Великой Отечественной войны Василием Астафьевым, который ушел из жизни 7 марта в возрасте 102 лет. Проститься пришли друзья, родственники, близкие люди, кто знал и любил героя.Олеся Медведева, внучка В. Астафьева: "Дедушка прожил долгую жизнь. Мы берегли его. Так долго жить ему дали вы, люди, которые уделяли ему много внимания, ценили его".Церемония прощания прошла в Культурно-деловом центре. Любой желающий мог подойти к микрофону и высказать слова памяти и уважения ушедшему герою.Василий Михайлович Астафьев - ветеран сразу двух войн. Начинал службу в Финскую, затем была Великая Отечественная, участвовал в боях под Москвой и Сталинградом, дошел до Берлина. Звезду Героя Советского Союза получил за форсирование Днепра в 1943-м, когда под непрерывным огнем немцев смог обеспечить переправу 1600 человек с пушками и минометами. Уже в мирное время работал в «Пермавтодоре».