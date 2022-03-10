Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Радио Пермского края

← В Перми простились с Василием Астафьевым

Гололед как зона безответственности →

Дмитрий Махонин: "Пермяки собрали почти 60 тонн гуманитарной помощи для граждан ДНР и ЛНР"

Сегодня, 10 марта, в рамках заседания правительства Пермского края обсудили формирование гуманитарной помощи пострадавшим Донецкой и Луганской народных республик ДНР и ЛНР и работу с вынужденными переселенцами, самостоятельно прибывающими в регион из Донбасса.
Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, уже собрано почти 60 тонн одежды и продуктов, а также стройматериалов от компаний региона. В ближайшее время первая грузовая колонна отправится в Ростовскую область для дальнейшей транспортировки на территорию ДНР и ЛНР.
Также совместно с Главным управлением МЧС России по Пермскому краю созданы условия для принятия и размещения с вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Пункты временного размещения (ПВР), отвечающие требованиям, обустроены в 5 детских лагерях края. Учреждения смогут принять до 700 человек. Кроме того, при необходимости в крае возможно развернуть дополнительно еще 7 ПВР. В них смогут разместиться до 750-800 вынужденных переселенцев. Для доставки граждан в ПВР подготовлены 25 автобусов.
Напомним, ранее в индивидуальном порядке в Прикамье с Донбасса прибыло порядка 14 человек, все они приехали к родственникам, проживающим в регионе. В настоящее время с каждым из них работают социальные службы: оказана медицинская, психологическая помощь, а также приняты заявления на предоставление материальной поддержки.Кроме того, губернатор обратил внимание глав территорий на важность оперативного принятия необходимых мер для сохранения стабильности в муниципалитетах. По словам Дмитрия Махонина, в числе приоритетов – поддержка малого и среднего бизнеса, а также сохранение рабочих мест.

Опубликовано: 10.03.2022 в 15:50 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

В Перми простились с Василием Астафьевым

В колониях края сняли запрет на проведение длительных свиданий

В Березниках чиновники отметили приход весны ударным трудом

Фура вылетела в кювет на трассе между Полазной и Чусовым

В Перми изменится схема движения по улице Цимлянской в районе Восточного обхода

Пешеходы пожаловались на гору снега на перекрестке улиц Уральской и Индустриализации

В краевом правительстве назвали фейками сообщения о росте цен на отдельные товары в 1,5-2 раза

В «iMALL Эспланада» открылся хобби-гипермаркет «Леонардо»

Автобусный маршрут № 130 прекратил работу

"Веселый дельфин": в Первенстве края по плаванию участвуют более 250 спортсменов


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми простились с Василием Астафьевым

Гололед как зона безответственности →

Обратите внимание

в Перми

Жители Перми могут проголосовать за понравившийся вариант гимна города
Жители Перми могут принять участие в онлайн-голосовании и отдать свое предпочтение одному из трёх представленных вариантов гимна города. Голосование проходит «ВКонтакте» в группе «Пермь Первая». Оно продлится до 30 марта, подведение итогов состоится 31 марта. В дальнейшем результаты голосования будут представлены на заседании Пермской городской думы, а депутаты примут окончательное решение по этому вопросу.
01.03.2022 в 17:20

Метки: в Перми

Чемпионат Европы по керлингу в Перми проводиться не будет
Чемпионат Европы по керлингу, который должен был пройти в Перми в 2022 году, будет перенесен из России. Информация об этом размещена на официальном сайте Всемирной федерации керлинга (WCF). В сообщении WCF говорится, что причиной такого решения стала ситуация на Украине. Ранее стало известно, что из России переносится Кубок мира по прыжкам с трамплина среди женщин, который должен был пройти в Чайковском 25–27 марта.
28.02.2022 в 17:00

Метки: в Перми, В России, В мире, Спорт

Представители пермской школы бокса приняли участие в создании фильма «Мистер нокаут»
Громкая премьера российского кино - фильм
17.02.2022 в 13:15

Метки: Спорт, в Перми

Новый зал бокса открылся в Перми
Зал бокса расположился в одном из помещений фитнес-центра «Ангел» в пермском микрорайоне Садовый. Работать здесь будут тренеры православного спортклуба «Пересвет», который уже много лет существует при Богоявленском мужском монастыре. Деньги по гранту выделила краевая казна, а краевой министр спорта на открытии даже надела перчатки и вышла на ринг.
16.02.2022 в 13:05

Метки: Спорт, в Перми

Прикамье может получить 15 млрд рублей на модернизацию электротранспорта

Пермский край стал одним из 13 регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает Правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Проект позволит регионам обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы.
16.02.2022 в 08:35

Метки: Экономика, в Перми

В России

Чемпионат Европы по керлингу в Перми проводиться не будет
Чемпионат Европы по керлингу, который должен был пройти в Перми в 2022 году, будет перенесен из России. Информация об этом размещена на официальном сайте Всемирной федерации керлинга (WCF). В сообщении WCF говорится, что причиной такого решения стала ситуация на Украине. Ранее стало известно, что из России переносится Кубок мира по прыжкам с трамплина среди женщин, который должен был пройти в Чайковском 25–27 марта.
28.02.2022 в 17:00

Метки: в Перми, В России, В мире, Спорт

Кому в ПФО жить хорошо
Служба исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter проанализировала более 163 тысяч вакансий, открытых в январе 2022 года в регионах Приволжского федерального округа. Согласно данным, в среднем по ПФО работодатели предлагают зарплату в размере 43,8 тысяч рублей. Для сравнения: средняя предлагаемая зарплата по России — 52,5 тысячи. Лидерами рейтинга в ПФО стали Башкортостан, Татарстан, Нижегородская область. Пермский край со средней зарплатой в размере 43,6 тыс. рублей - на пятом месте. Самый высокий заработок в регионе предлагается в сферах «высший менеджмент» (59,7 тысяч), «добыча сырья» (55,2 тысяч) и «строительство, недвижимость» (51 тысяча рублей).
16.02.2022 в 16:00

Метки: Экономика, Деньги, В России, в Пермском крае

Девятиклассники готовятся к итоговому собеседованию по русскому языку
Министерством образования Пермского края принято решение не переносить запланированное на 9 февраля итоговое собеседование для выпускников 9-х классов, а провести его в школах в очном формате при соблюдении всех требований эпидбезопасности. Во всех учреждениях проведут санитарную обработку, утром при входе для школьников организуют термометрию. Если ученик находится на больничном, то собеседование для него будет дистанционным. Об этом родители должны заранее предупредить учителя. Итоговое собеседование по русскому языку традиционно проводится во вторую среду февраля. Начало в 9 утра по местному времени. Продолжительность в среднем составляет 15 минут, по результатам учащийся получает «зачёт» или «незачёт». «Зачёт» по итоговому собеседованию является допуском к ОГЭ в 9 классе.
08.02.2022 в 21:43

Метки: Образование, В России, в Пермском крае

«Молот» одержал уверенную победу в домашнем матче
Пермский хоккейный клуб «Молот» с крупным счетом обыграл «Омские крылья» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата. В первом периоде пермяки установили преимущество 2:1, во втором увеличили отрыв — 4:1, а в третьем решающем подтвердили превосходство, так и не позволив больше сопернику забросить шайбу в свои ворота. Итоговый счет встречи — 6:1. Следующий матч пермская команда проведет на выезде 11 февраля против «Ростова».
07.02.2022 в 17:50

Метки: Спорт, В России

Открытие когалымского филиала ПНИПУ запланировано на 2023 год
С рабочим визитом Пермь посетил вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко. Он принял участие в заседании наблюдательного совета Пермского политехнического университета под председательством главы региона Дмитрия Махонина. Основной темой встречи стало строительство в Когалыме филиала университета, которое ведётся при поддержке нефтяников.
04.02.2022 в 10:23

Метки: Образование, В России, в Пермском крае

Лента новостей RSS каналы

Суд оставил на свободе пермяка, который на папином "Лексусе" сбил насмерть девушкуСуд оставил на свободе пермяка, который на папином "Лексусе" сбил насмерть девушку

Не забудьте "пластик". Пермяки не могут оплачивать проезд с помощью Apple Pay и Google PayНе забудьте "пластик". Пермяки не могут оплачивать проезд с помощью Apple Pay и Google Pay

Жителей Кировского района предупредили о перебоях с водоснабжениемЖителей Кировского района предупредили о перебоях с водоснабжением

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.03.2022«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.03.2022

Из Прикамья отправлен первый гуманитарный груз для населения ДонбассаИз Прикамья отправлен первый гуманитарный груз для населения Донбасса

Власти Прикамья разработали первый пакет мер поддержки малого и среднего бизнесаВласти Прикамья разработали первый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса

В колонию пытались доставить телефоны в банках с тушенкой и персикамиВ колонию пытались доставить телефоны в банках с тушенкой и персиками

Денис Мацуев снова в ПермиДенис Мацуев снова в Перми

В Прикамье установили интеллектуальную платформу для системы регионального видеонаблюденияВ Прикамье установили интеллектуальную платформу для системы регионального видеонаблюдения

В Прикамье до 2024 года планируется построить 26 школ и 12 садиковВ Прикамье до 2024 года планируется построить 26 школ и 12 садиков

В Перми взят под стражу мужчина, подозреваемый в грабежеВ Перми взят под стражу мужчина, подозреваемый в грабеже

Гололед как зона безответственностиГололед как зона безответственности

Дмитрий Махонин: "Пермяки собрали почти 60 тонн гуманитарной помощи для граждан ДНР и ЛНР"Дмитрий Махонин: "Пермяки собрали почти 60 тонн гуманитарной помощи для граждан ДНР и ЛНР"

В Перми простились с Василием АстафьевымВ Перми простились с Василием Астафьевым

Как подготовиться к маркировке БАД?Как подготовиться к маркировке БАД?

В колониях края сняли запрет на проведение длительных свиданийВ колониях края сняли запрет на проведение длительных свиданий

В Челябинской области продолжаются поиски туриста из ПермиВ Челябинской области продолжаются поиски туриста из Перми

В Прикамье за сутки выявлено 1 595 заболевших COVID-19В Прикамье за сутки выявлено 1 595 заболевших COVID-19

В Прикамье обсудили развитие транспортной инфраструктурыВ Прикамье обсудили развитие транспортной инфраструктуры

В Пермский край начали прибывать беженцы из ДНР и ЛНРВ Пермский край начали прибывать беженцы из ДНР и ЛНР

Налоговые органы Пермского края возобновляют прием граждан в обычном режимеНалоговые органы Пермского края возобновляют прием граждан в обычном режиме

В центре Перми планируют построить спорткомплекс с ледовыми аренамиВ центре Перми планируют построить спорткомплекс с ледовыми аренами

В поликлинике №7 заработал новый компьютерный томографВ поликлинике №7 заработал новый компьютерный томограф

В Перми школьник угодил под колеса автобусаВ Перми школьник угодил под колеса автобуса

В Перми планируют увеличить сумму штрафа за безбилетный проездВ Перми планируют увеличить сумму штрафа за безбилетный проезд

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2022.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную