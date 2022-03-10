Дмитрий Махонин: "Пермяки собрали почти 60 тонн гуманитарной помощи для граждан ДНР и ЛНР"

Сегодня, 10 марта, в рамках заседания правительства Пермского края обсудили формирование гуманитарной помощи пострадавшим Донецкой и Луганской народных республик ДНР и ЛНР и работу с вынужденными переселенцами, самостоятельно прибывающими в регион из Донбасса.Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, уже собрано почти 60 тонн одежды и продуктов, а также стройматериалов от компаний региона. В ближайшее время первая грузовая колонна отправится в Ростовскую область для дальнейшей транспортировки на территорию ДНР и ЛНР.Также совместно с Главным управлением МЧС России по Пермскому краю созданы условия для принятия и размещения с вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Пункты временного размещения (ПВР), отвечающие требованиям, обустроены в 5 детских лагерях края. Учреждения смогут принять до 700 человек. Кроме того, при необходимости в крае возможно развернуть дополнительно еще 7 ПВР. В них смогут разместиться до 750-800 вынужденных переселенцев. Для доставки граждан в ПВР подготовлены 25 автобусов.Напомним, ранее в индивидуальном порядке в Прикамье с Донбасса прибыло порядка 14 человек, все они приехали к родственникам, проживающим в регионе. В настоящее время с каждым из них работают социальные службы: оказана медицинская, психологическая помощь, а также приняты заявления на предоставление материальной поддержки.Кроме того, губернатор обратил внимание глав территорий на важность оперативного принятия необходимых мер для сохранения стабильности в муниципалитетах. По словам Дмитрия Махонина, в числе приоритетов – поддержка малого и среднего бизнеса, а также сохранение рабочих мест.