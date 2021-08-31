В Пермском крае завершилась Сельскохозяйственная микроперепись

В Прикамье, как и по всей России, завершилась Сельскохозяйственная микроперепись. Она проводилась в течение всего августа. По личным хозяйствам прошли 640 добровольцев. Общая площадь участка и земли под посадку? Какие культуры предпочтительны? Есть ли домашняя птица, скот - их поголовье? Все эти данные переписчик собирает и фиксирует со слов владельца подсобного хозяйства. С этими вопросами в Сылвенском поселении Ольга Анатольевна уже обошла более полутысячи дворов.

И таких, как она, по краю добровольцев около 640.

Ольга Яшкина, переписчик: "Опрос происходит очень быстро 5-10 минут. Все заносится сразу в планшет".А вот владельцы фермерских хозяйств свои данные подавали в электронном виде самостоятельно. Информацию о крупных предприятиях помогали собирать космические спутники. Сельскохозяйственная микроперепись 2021 — способ зафиксировать перемены в аграрном секторе за последние пять лет.

Елена Турицына, начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Пермстата: "За период обследования у нас охвачено уже 290 тысяч личных подсобных хозяйств, 1400 некоммерческих объединений граждан, 325 сельскохозяйственных организаций, и 1300 крестьянско-фермерских хозяйств отчитались самостоятельно".Вся информация, полученная в ходе переписи, строго конфиденциальна. Впоследствии обезличенные данные соберут на специальной платформе Росстата, и все заинтересованные стороны смогут в любом разрезе сельского хозяйства провести аналитику.

Микроперепись проходила с 1 по 30 августа по всем регионам страны.

Прикамье подключилось к статисследованию по распоряжению губернатора Дмитрия Махонина, чтобы оценить ресурсы, выработать более эффективную программу поддержки сельхозпроизводителям региона, определить приоритеты этой помощи. Здесь и инвестиционные проекты, и техническое перевооружение аграриев. Павел Носков, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края: "Уже со следующего года у нас процент компенсации техники, которая приобретена в лизинг, благодаря решению Дмитрия Николаевича Махонина, увеличится в три раза. На сегодняшний день Пермский край субсидирует 10% стоимости оборудования, приобретённого в лизинг, а будет 30% по отечественному оборудованию".Пермьстат озвучил результат 30-дневной работы на брифинге: проект Сельхозмикроперепись выполнен в Прикамье практически полностью. Категорически от него отказались около 2% населения. Предварительные итоги исследований подготовят к концу текущего года, окончательные — на будущий подведёт Росстат.

Пермский край меняется здесь и сейчас. Процесс реформирования и актуализации краевых мер поддержки пермских аграриев не остановится.