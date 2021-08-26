В Чусовом дебошир пришел в магазин с мачете

В городе Чусовой мужчина пришёл в супермаркет на улице Чайковского с мачете в руках. Видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как дебошир сначала что-то говорит кассиру, после чего несколько раз бьёт мачете по кассовой ленте. После нескольких сильных ударов он покидает магазин.Наталья Овчинникова, старший референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: «В отдел полиции г. Чусовой обратились представители сетевого магазина. Сотрудники торговой точки пояснили, что в к ним в помещение ворвался неизвестный с ножом в руках. Мужчина вел себя агрессивно, размахивал ножом и в результате дебоша повредил кассовый аппарат. Личность злоумышленника была установлена, им оказался местный житель 1989 года рождения. Известно, что ранее он не был судим, но привлекался к административной ответственности. В полиции проводится проверка».

Одна из статей, которые могут быть применены к дебоширу, — хулиганство. Это из разряда административных правонарушений.В Перми на пересечении улиц Куйбышева и Революции в дорожной разборке правду мужчина начал отстаивать тростью. Сначала напал с ней на водителя иномарки, а после с её помощью начал защищаться.А это еще одна потасовка, на этот раз на дороге. Здесь в качестве оружия в руках у мужчины пистолет. Из него он не стреляет, а использует в качестве ударного инструмента, что может быть квалифицировано как применение при нападении.Эта история произошла в одном из клубов Перми. Мужчина с пистолетом пробивается через охрану, за ним спешат друзья. Вместе они избивают до потери сознания молодого человека. Так отец вступился за поруганную честь своего сына. Большинство случаев, когда травмат становится аргументом в бытовом споре, заканчивается плохо для их хозяев. Размыта граница между обороной и нападением, и многое зависит от того, куда попали оппоненту. Ольга Пычкова, адвокат: «Человек, используя травматическое оружие, не имеет права его использовать и направлять в жизненно важные органы, если вы стреляете человеку в голову, вы должны сразу понимать, что вы совершаете умышленное преступление. Говорить о самообороне здесь категорически нельзя, и суд признает виновным».

Что касается Чусового, сейчас предстоит квалифицировать действия дебошира, чтобы понять, какое будет наказание. Одно уже ясно точно, ему придётся возместить материально причиненный ущерб оборудованию магазина.

