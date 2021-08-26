В Чусовом дебошир пришел в магазин с мачете
Одна из статей, которые могут быть применены к дебоширу, — хулиганство. Это из разряда административных правонарушений.В Перми на пересечении улиц Куйбышева и Революции в дорожной разборке правду мужчина начал отстаивать тростью. Сначала напал с ней на водителя иномарки, а после с её помощью начал защищаться.А это еще одна потасовка, на этот раз на дороге. Здесь в качестве оружия в руках у мужчины пистолет. Из него он не стреляет, а использует в качестве ударного инструмента, что может быть квалифицировано как применение при нападении.Эта история произошла в одном из клубов Перми. Мужчина с пистолетом пробивается через охрану, за ним спешат друзья. Вместе они избивают до потери сознания молодого человека. Так отец вступился за поруганную честь своего сына. Большинство случаев, когда травмат становится аргументом в бытовом споре, заканчивается плохо для их хозяев. Размыта граница между обороной и нападением, и многое зависит от того, куда попали оппоненту. Ольга Пычкова, адвокат: «Человек, используя травматическое оружие, не имеет права его использовать и направлять в жизненно важные органы, если вы стреляете человеку в голову, вы должны сразу понимать, что вы совершаете умышленное преступление. Говорить о самообороне здесь категорически нельзя, и суд признает виновным».
Что касается Чусового, сейчас предстоит квалифицировать действия дебошира, чтобы понять, какое будет наказание. Одно уже ясно точно, ему придётся возместить материально причиненный ущерб оборудованию магазина.
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