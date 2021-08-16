В Пермь возвращается жаркое лето

Хорошие вести от пермских синоптиков - в Пермь возвращается лето. Эта неделя будет аномально жаркой, чем напомнит август 2016 года, который стал самым знойным за всю историю наблюдений.Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Средняя температура за неделю будет примерно на 7 градусов выше климатической нормы. Первая половина недели будет еще умеренно теплой, отметка в 30 градусов возможна только на самом юге края, в Чайковском и в Чернушке, на остальной территории температура будет в пределах 23-26 градусов по северу, до 27-29 в Перми и окрестностях. В понедельник и среду будет без осадков, во вторник есть вероятность кратковременных дождей и гроз со значительным усилением ветра. Во второй половине недели установится сильная жара. Погода будет малооблачной, грозы возможны лишь по северу и северо-западу только в выходные дни. Температура будет повышаться и достигнет рекордных отметок в 29-34 градуса в дневные часы. Возможно, что к выходным будут установлены суточные температурные рекорды, есть вероятность, что будет побит рекорд третьей декады августа (+33,2). Эта жара в отличие от июньской будет сухой, то есть будет поступать сухой воздух, будет наблюдаться низкая влажность. Ощущаемая температура будет не такой высокой, как во время жары в конце июне, погода будет более комфортной".