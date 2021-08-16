В Перми завершено строительство корпуса школы «Фотоника»

В Перми завершилось строительство нового корпуса политехнической школы «Фотоника» на ул. Полины Осипенко, 46. Инспекция Госстройнадзора выдала заключение о соответствии здания всем строительным нормам и требованиям. В ближайшие дни будет выдано разрешение на ввод здания в эксплуатацию, и объект пройдет лицензирование. Четырехэтажный корпус образовательного учреждения рассчитан на 400 учеников, в нем разместятся лаборатории по исследовательской и экспериментальной физике, аддитивным технологиям, радиотехнике и мехатронике. Как отметили в краевом Минобре, создание в учреждении особой инновационной среды поможет сформировать у ребят технологические компетенции и замотивировать их на получение инженерно-технических специальностей.
Кроме того, в корпусе оборудованы столярная и слесарная мастерские, кабинеты технологии швейного дела и домоводства, обустроен актовый зал на 220 мест и спортивный зал площадью более 500 кв. метров.
В настоящее время по поручению губернатора министерством образования и науки Пермского края совместно с администрацией Перми прорабатывается вопрос о ремонте старого корпуса школы с привлечением средств заинтересованного инвестора.
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