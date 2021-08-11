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Дым Отечества: до Прикамья дошёл якутский смог
Ранее якутский смог накрыл соседнюю Свердловскую область. Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов. По словам министра, дым также наблюдается в соседних регионах - Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской области и Пермском крае.
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