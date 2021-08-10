В Пермь прибыли участники экспедиции «Трудовая доблесть России. Резервы человечества»
Автопробег стартовал 12 июня в День России от нулевого километра и завершится в сентябре. За это время участники намерены посетить города, которые получили звание «Город трудовой доблести». В Перми гости побывали на Егошихинском кладбище и в "Ретро-Гараже", где посмотрели экспозицию. Завтра они отправятся в Осу.
Анатолий Васильев, руководитель международной комплексной комбинированной экспедиции «Трудовая доблесть России. Резервы человечества»: "Подчеркиваем и объединяем людей проведением культурно-просветительских, историко-патриотических мероприятий именно с этой темой - трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны. При этом нас интересует трудовой подвиг до войны, и после войны, и современное производство».
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