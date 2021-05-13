Для записи на вакцинацию от COVID-19 доступны свыше 49 тыс. слотов
«Призываю земляков сделать прививку, а руководителей учреждений и предприятий – обеспечить организованную иммунизацию сотрудников. Массовая вакцинация поможет жителям Прикамья сформировать коллективный иммунитет и уберечь свое здоровье», – сказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. – Прошу людей старше 65 лет позаботиться о своем здоровье и сделать прививку, так как среди этой категории граждан самая высокая смертность от COVID-19 и самое большое количество осложнений. С начала пандемии среди заболевших коронавирусом людей 65+ умирает каждый десятый. Людям молодого и среднего возраста также настоятельно рекомендуем вакцинироваться, чтобы избежать заражения, осложнений и уберечь от инфекции своих близких».
По данным регионального Минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом уже привиты 191 822 жителя. Из них 144 064 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины. Всего за период массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило 245 512 комплектов вакцины.
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