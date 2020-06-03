В Прикамье выявлено 72 новых случая заражения COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 72 новых случая заражения COVID-19: 37 человек проходят лечение в больницах, 34 – изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни, 1 случай зафиксирован посмертно.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1911. Ежесуточный прирост больных составил 3,9%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,24 (на 2 июня - 1,44). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

«Сегодня в Прикамье выявлено 72 новых случая заражения, среди которых подавляющие большинство – это заражения при близком контакте: от коллег, родственников и друзей. Сейчас мы наблюдаем частое несоблюдение мер собственной безопасности, пренебрежение использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением мер режима самоизоляции. Как пример, недавно по этим причинам в Октябрьском муниципальном районе возникли и были локализованы несколько очагов заражения. Сегодня еще у 8 человек оттуда был официально подтвержден COVID-19. Я напоминаю, что соблюдая общие правила гигиены и используя СИЗ, мы сможем существенно снизить риск дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе», - прокомментировал Овчинников Кирилл, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края.

Из 71 нового инфицированного - 33 мужчины, 33 женщины, 5 детей (2 мальчика и 3 девочки). Младше 45 лет – 27 человек, 35 человек в возрасте 45-65, 4 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Также из новых инфицированных зафиксирован 1 летальный исход. У пациентки 66 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Смерть наступила от сопутствующего заболевания. Таким образом, на сегодня зафиксировано 24 летальных исхода пациентов от COVID-19. Еще 37 случаев смерти инфицированных - не от COVID-19.

В больницах Прикамья проходит лечение 421 (прирост за минувшие сутки +37) пациент с диагнозом COVID-19, без симптомов - 352 (+34) человека, выздоровели 1077 (+65) человек. На домашнем карантине находятся 2 524 (+150) человека.

Всего в России выявлен 432 277 случаев COVID-19 (прирост за сутки составил - 8 536). За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровели 195 957 человек.