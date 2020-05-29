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«Транспортная реформа - это как ремонт, который никогда не заканчивается»
Депутат Пермской городской думы Александр Филиппов в прямом эфире "Вести ФМ - Пермь" подвёл итоги самого необычного пленарного заседания городского парламента. В частности речь шла о причинах переноса ежегодного отчёта мэра Перми перед депутатами, об изменениях в Генеральный план и стратегию социально-экономического развития краевой столицы. В беседе подробно обсудили ход реализации крупных инвестиционных проектов: реконструкции улиц Революции, Героев Хасана, Комсомольского проспекта и сквера эспланады, а также причины их удорожания. Отдельная большая тема была посвящена транспортной реформе и предстоящим изменениям автобусных маршрутов
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