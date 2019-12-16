Гора Демавенд - великая природная достопримечательность

Каким бы большим ни был телевизор, каким бы ярким и реалистичным ни был экран компьютера или смартфона, он не заменит настоящей природы: колоритной и живописной. Сидя на диване, Вы не прочувствуйте полноту тех эмоций, который ощущает тот, кто покоряет вершины и вдыхает чистейший горный воздух.

Настоящее путешествие не ограничивается ракурсом, выбранным оператором: угол обзора, доступного вам не измеряется градусами – он бесконечен. Каждому, кто отправился в поход, доступны все три измерения и спектр ощущений: тепло солнечных лучей, ветер, осадки, ароматы цветов. Эти воспоминания не улетучатся в момент, когда вы выключите устройство или свернёте окно на рабочем столе: они останутся навсегда и будут греть тяжёлые периоды.

Поверьте, через 5 или 10 лет Вы не будете рассказывать друзьям об интереснейшей телепередаче, которую посмотрели в далёком 2020-м. Через 20-30 лет наверняка захочется поделиться с внуками эпизодами из жизни, увлекательными событиями, происходившими в молодости: позаботьтесь о том, чтобы они всё-таки состоялись - совершите восхождение на иранский Демавенд (узнать подробнее о программе можно здесь: https://goodway.club/hiking/demavend-iran/)

Это место – туристическая новинка. Дело в том, что государство стало открытым не так давно, а ведь в нём столько невероятных, красивейших мест: теперь они доступны!

Превосходная природа иранского высокогорья придётся по душе каждому: вершина и прилегающие к ней территории настолько прекрасны, что их практически невозможно описать - нужно увидеть воочию, нужно быть здесь, рассматривать каждую деталь, останавливать взгляд на каждой «мелочи», словом, наслаждаться разворачивающимися пейзажами: обещаем, что при виде такой монументальности и основательности будет захватывать дух!

Вблизи Демавенд завораживают не только естественные, но и архитектурные достопримечательности: тонкий восточный колорит дарит особую атмосферу, каждый сможет проникнуться этими тонкими, очаровательными сплетениями древности, запечатлевшей сотни важнейших моментов истории.

Окрестности привлекают многообразием: уникальные ландшафты и рельефы, удивительные горные породы, цветущие луга, приятный климат – ради этого стоит отправиться в путешествие! Кстати, маршрут несложен: даже если ранее не принимали участие в подобных восхождениях, не волнуйтесь – нагрузка приемлема, Вы обязательно с ней справитесь, а опытные инструкторы будет контролировать состояние и самочувствия каждого!