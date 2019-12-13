Часы от бренда Blancpain: преимущества и лучшие модели

Высокое часовое искусство со всеми его традициями отражено в аксессуарах швейцарского бренда Blancpain. Поэтому, если вы хотите приобрести эталонные часы, то выбирайте часы Blancpain. Об их особенностях мы расскажем в этом материале.

Особенности и преимущества часов Blancpain

С 1735 года начинается история часового бренда Blancpain. Компания быстро завоевала популярность, так как часы, которые она изготавливала, были оснащены точными механизмами собственного производства. Современные модели часов также впечатляют точностью хода и минимальным отклонением от нормы. Но это не главная их особенность. Во-первых, часы Blancpain очень надежные. Они изготавливаются из прочных и дорогих металлов, среди которых сталь и титан. Драгоценные металлы бренд также использует - это золото во всех его проявлениях и платина. Во-вторых, изделия имеют уникальный дизайн. Есть скелетированные часы, с оригинальным рисунком на циферблате, с перламутровым покрытием, с инкрустацией из драгоценных камней.

Популярные линейки часов

Ассортимент часов Blancpain способен впечатлить даже самого взыскательного часового коллекционера. Одной из самых популярных линеек является Fifty Fathoms. В нее входят часы для дайвинга, которые отличаются ярко выраженным спортивным дизайном, водонепроницаемостью до 30 бар, наличием люминесцентного покрытия на часовых метках. Знаковыми являются серии Ladybird Ultraplate и Women Quantième. В них представлены утонченные женские модели из золота с инкрустацией драгоценными камнями. Циферблаты украшены интересными узорами и перламутровым покрытием. Ремешки изготовлены из кожи аллигатора.

Преимущества часового магазина watches-master.com

Приобретая швейцарские часы, хочется быть уверенным в их высоком качестве и подлинности. Поэтому важно найти надежного продавца с отличными отзывами. Магазин Watches Master один из таких. Он успешно работает на рынке с 2006 года.

На виртуальных полках магазина представлен большой выбор часов от известных брендов. В том числе U-Boat, Blancpain, Cartier, Omega и другие. Большое преимущество в том, что часы покупаются напрямую у производителя, поэтому сомневаться в их подлинности не приходится. К ним прилагаются все необходимые документы и сертификаты.

Исходя из отзывов клиентов, магазин обеспечивает качественный сервис. Покупатель всегда может получить грамотную консультацию по телефону или в онлайн-режиме. Смело заказывайте часы на watches-master.com! А ваш отзыв поможет компании развиваться и совершенствоваться, поэтому не забудьте его оставить!