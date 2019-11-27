Создать свой сайт - это просто. Советы и рекомендации

Каждый человек, развивающий какое-то свое дело, первым делом создает свой личный сайт. И на первый взгляд это просто - выбрал хостинг на LoomHosts, создал шаблон, загрузил его и вуаля, готово. Но нет. Даже такое просто действие может занять кучу времени и сил. И без финансовых затрат, это будет простое убивание времени.

Может сайт то и получится, только вот толку от него не будет. Первым делом надо понять – для чего нужен сайт. Для продажи товаров, или просто для несения информации. Это важнейший аспект в этом деле. Хотя он и не самый трудный, но именно грамотное применение даст почву, для дальнейшей раскрутки. Тема сайта – это почти половина успеха. Лучше брать тематики, которые востребованы на рынке. Там больше конкуренции, но не нужно будет много вложений для рекламы. Но такой сайт не гарантирует прибыли. Это будет скорее капля в море информации, коими пестрит весь интернет.

Если же он на редкую тематику, то нужно создателю самому полностью разбираться в этой теме. Ведь люди приходят за ответами и советами, а как может человек, плохо разбирающийся в заданной тематике адекватно отвечать на вопросы?

После того, как тематика сайта определена, нужно выбрать хостинг, например на https://loomhosts.com/ru/rating/hostingov-s-konstruktorami-sajtov/, заготовить его шаблон. Сейчас в каждом конструкторе полно стандартных шаблонов, но пользователь, всегда ищет что-то уникальное, ведь шаблонные ответы есть всегда и везде, а хочется конкретики. И если пользователь видит уникальный сайт, то соответственно, его первая мысль будет, о том, что тут могут дать отличный, развернутый ответ на интересующий вопрос. Это важно. Если же создатель, не разбирается в дизайне, можно всегда нанять опытного вэб – дизайнера, который разложить все красиво и грамотно по полочкам.

Соответственно, нужны будут финансовые вложения. Нужно придумать уникальное название сайта, на уникальном домене. Это тоже стоит денег, и чем больше денег заплачено за домен, тем быстрее он себя окупит. Такая вот нехитрая арифметика. Не нужно экономить на таких вещах. Сначала , это может показаться странным, но после некоторого времени, создатель ни жалеет об этом, ведь название и домен себя окупят сполна. Тематика проекта.

Наполнять его нужно уникальным контентом, и главное, что бы этот контент соответствовал заданной тематике. Ни всем нравится, что ведут поиск ответа на вопрос, а находят, то что им просто не интересно. Об этом надо задумываться. Если же опять-таки создатель не может сам наполнять вебресурс, то можно прибегнуть к услугам вэбрайтера или копирайтера. Эти люди, профессионально могут наполнять сайты. И лучше проплатить им, и получить прекрасный текст, чем писать самому, и получать только насмешки.

Выбор за создателем. И лучше всего, делать отдельный веб ресурс, на одну тематику, но более подробно раскрывать там вопрос, чем на одном сайте миллион статей, которые поверхностно отвечают на запросы. Нужно жить своим проектом. Это свой ребенок, который при должном уходе, принесет только радость и гордость, а если не ухаживать, то горе, разочарование и страшный минус в денежном исчислении.