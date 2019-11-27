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Сегодня вечером снова резко похолодает
По прогнозам синоптиков, в преддверии зимы в Прикамье придет потепление. Сегодня температура воздуха днем составит –3 ˚С, переменная облачность, небольшой снег. Однако с 27 ноября вплоть до начала декабря в крае будут постепенно усиливаться ветры, на дорогах - гололедица. Краевое МЧС напоминает о правилах внимательного поведения на дорогах для пешеходов и автомобилистов. По данным пресс-службы Министерства, сохранится вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возникновение ограничений в движении транспорта по всей территории Пермского края в связи с несоблюдением ПДД и неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия.
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