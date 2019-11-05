Собственники жилья в районах могут напрямую задать вопросу руководителю Фонда капремонта
Сегодня в Карагае состоится выездная встреча генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрия Баранова с собственниками многоквартирных домов. Такого рода выездной приём проходит по поручению губернатора Максима Решетникова с целью информирования граждан о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах конкретного региона. Встречи уже прошли в 10 городах - это Оса, Лысьва, Соликамск, Березники, Краснокамск, Губаха, Кишерть, Александровск, Чусовой, Кизел, Кудымкар. Впереди поездки в Кудымкарский, Октябрьский, Добрянский, Ильинский, Карагайский муниципальные районы и Березники. Полный график выездов в муниципалитеты размещен в официальных группах и на сайте Фонда капитального ремонта в Пермском крае.
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