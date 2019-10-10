Призыву на военную службу этой осенью подлежит около 3000 жителей Прикамья
С начала октября стартовал осенний призыв в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. На сегодняшний день в Прикамье работу ведут 48 призывных комиссий в муниципальных образованиях, еще 3, расположенные в северных территориях, начнут работу с 1 ноября. Призыву этой осенью подлежат около около 3 тысяч трёхсотчеловек. На сегодняшний день краевой сборный пункт полностью готов к отправки новобранцев, вещевым и продовольственным имуществом обеспечены на 100 процентов. Первая отправка запланирована уже на 17 октября. Об этом рассказал на пресс-конференции, посвящённой осеней призывной кампании, военный комиссар Пермского края Анатолий Мочалкин.
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