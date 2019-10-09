Профессиональная студия звукозаписи в Перми. Прайс лист
Уважаемые дамы и господа!
Профессиональная студия звукозаписи «Дом радио» ГТРК «Пермь» предлагает услуги звукозаписи без ограничения по стилю.
Студия существует с 1984 года, является визитной карточкой медиахолдинга ГТРК «Пермь». Подобных комплексов в стране всего только три - один в Москве, другой в Санкт-Петербурге, третий в Перми.
В нашей студии установлено самое современное оборудование, которое обслуживается высоквалифицированными специалистами. За 35 лет в студии ГТРК «Пермь» были записаны оперные и симфонические концерты, выступления народных хоров и популярных солистов, музыкальных коллективов и исполнителей, различные театральные постановки, - всё то, что сегодня называется «золотым фондом» Прикамья.
Студия спроектирована и оснащена, с учётом всех современных тенденций и требований к звукозаписи:
* здание на отдельном фундаменте внутри основного строения («здание в здании»), волнообразный потолок высотой 7 метров, покатые стены, шумопоглащающие карманы; за счёт всего этого создаётся исключительная акустическая площадка, позволяющая избежать посторонних шумов, в том числе, вибрации от городского транспорта;
* площадь помещения 117 кв. метров, что позволяет комфортно работать коллективам до 50 человек;
* в студии имеются 2 рояля FORSTER и KURZWELL MARK-150.
Оборудование
* пульт - SOUNDCRAFT SPIRIT M12, BEHRINGER 1622FX
* микрофоны - RODE NTK, SHURE 58 BETA, BEHRINGER B-2PRO
* компьютеры - CORE i5 + ECHO LAYLA24 (запись, монтаж), CORE i3-2120 (монтаж)
* контроль - TANNOY ACTIVE
Запись осуществляют профессиональные звукорежиссеры, имеющие высшее музыкальное образование.
|
Вид работ
|
Описание
|
Стоимость (с НДС)
|
Запись голоса
(в том числе запись аудиокниг, передач)
|
Запись в студии производится на профессиональном оборудовании. Монтаж речевого формата.
|
от 1 000 руб./час
|
Запись песни
|
Запись производится на специализированном оборудовании (микрофоны, предусилители, аудио интерфейсы), при условии предоставления фонограммы заказчиком.
|
от 2 000 руб.
|
Мастеринг
|
Заключительная точка в создании музыкального произведения (финальная обработка трека). Процесс мастеринга делает звучание фонограммы лучше, выводит ее на профессиональный уровень. После мастеринга исполнитель получает мастер копию и может после этого заняться тиражированием.
|
от 2 000 руб./трек
|
Многоканальная запись
|
Запись музыкальных коллективов, играющих одновременно в одной тон-комнате с поканальной разбивкой каждого инструмента и голоса.
|
от 3 000 руб./час
|
Песни (композиции) под ключ
|
Запись песни под фонограмму заказчика или под сопровождение оркестра/музыкальной группы, предоставляемого заказчиком
|
от 8 000 руб.
|
Видеосъемка в студии
(бэкстейдж)
|
Использование профессионального оборудования (1 или 2 видеокамеры)
|
от 2000 руб./час
|
Монтаж отснятого видеоматериала
|
Использование профессионального оборудования монтажного комплекса
|
от 3000 руб./час
Уникальная студия звукозаписи в Перми.
Контакты по вопросам сотрудничества:
Тел.: +7 (342) 271-60-43 +7 (342) 282-05-42,
e-mail: reklama@vesti-perm.ru
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