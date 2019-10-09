Профессиональная студия звукозаписи в Перми. Прайс лист

Уважаемые дамы и господа!

Профессиональная студия звукозаписи «Дом радио» ГТРК «Пермь» предлагает услуги звукозаписи без ограничения по стилю.





Студия существует с 1984 года, является визитной карточкой медиахолдинга ГТРК «Пермь». Подобных комплексов в стране всего только три - один в Москве, другой в Санкт-Петербурге, третий в Перми.

В нашей студии установлено самое современное оборудование, которое обслуживается высоквалифицированными специалистами. За 35 лет в студии ГТРК «Пермь» были записаны оперные и симфонические концерты, выступления народных хоров и популярных солистов, музыкальных коллективов и исполнителей, различные театральные постановки, - всё то, что сегодня называется «золотым фондом» Прикамья.

Студия спроектирована и оснащена, с учётом всех современных тенденций и требований к звукозаписи:

* здание на отдельном фундаменте внутри основного строения («здание в здании»), волнообразный потолок высотой 7 метров, покатые стены, шумопоглащающие карманы; за счёт всего этого создаётся исключительная акустическая площадка, позволяющая избежать посторонних шумов, в том числе, вибрации от городского транспорта;

* площадь помещения 117 кв. метров, что позволяет комфортно работать коллективам до 50 человек;

* в студии имеются 2 рояля FORSTER и KURZWELL MARK-150.





Оборудование

* пульт - SOUNDCRAFT SPIRIT M12, BEHRINGER 1622FX

* микрофоны - RODE NTK, SHURE 58 BETA, BEHRINGER B-2PRO

* компьютеры - CORE i5 + ECHO LAYLA24 (запись, монтаж), CORE i3-2120 (монтаж)

* контроль - TANNOY ACTIVE





Запись осуществляют профессиональные звукорежиссеры, имеющие высшее музыкальное образование.

Вид работ Описание Стоимость (с НДС) Запись голоса (в том числе запись аудиокниг, передач) Запись в студии производится на профессиональном оборудовании. Монтаж речевого формата. от 1 000 руб./час Запись песни Запись производится на специализированном оборудовании (микрофоны, предусилители, аудио интерфейсы), при условии предоставления фонограммы заказчиком. от 2 000 руб. Мастеринг Заключительная точка в создании музыкального произведения (финальная обработка трека). Процесс мастеринга делает звучание фонограммы лучше, выводит ее на профессиональный уровень. После мастеринга исполнитель получает мастер копию и может после этого заняться тиражированием. от 2 000 руб./трек Многоканальная запись Запись музыкальных коллективов, играющих одновременно в одной тон-комнате с поканальной разбивкой каждого инструмента и голоса. от 3 000 руб./час Песни (композиции) под ключ Запись песни под фонограмму заказчика или под сопровождение оркестра/музыкальной группы, предоставляемого заказчиком от 8 000 руб. Видеосъемка в студии (бэкстейдж) Использование профессионального оборудования (1 или 2 видеокамеры) от 2000 руб./час Монтаж отснятого видеоматериала Использование профессионального оборудования монтажного комплекса от 3000 руб./час

































Уникальная студия звукозаписи в Перми.

Контакты по вопросам сотрудничества:

Тел.: +7 (342) 271-60-43 +7 (342) 282-05-42,

e-mail: reklama@vesti-perm.ru