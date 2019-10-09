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← В Перми химики из классического университета запатентовали основу для новых лекарств

Профессиональная студия звукозаписи в Перми. Прайс лист

Уважаемые дамы и господа!

Профессиональная студия звукозаписи «Дом радио» ГТРК «Пермь» предлагает услуги звукозаписи без ограничения по стилю.


Студия существует с 1984 года, является визитной карточкой медиахолдинга ГТРК «Пермь». Подобных комплексов в стране всего только три - один в Москве, другой в Санкт-Петербурге, третий в Перми.

В нашей студии установлено самое современное оборудование, которое обслуживается высоквалифицированными специалистами. За 35 лет в студии ГТРК «Пермь» были записаны оперные и симфонические концерты, выступления народных хоров и популярных солистов, музыкальных коллективов и исполнителей, различные театральные постановки, - всё то, что сегодня называется «золотым фондом» Прикамья.

Студия спроектирована и оснащена, с учётом всех современных тенденций и требований к звукозаписи:

* здание на отдельном фундаменте внутри основного строения («здание в здании»), волнообразный потолок высотой 7 метров, покатые стены, шумопоглащающие карманы; за счёт всего этого создаётся исключительная акустическая площадка, позволяющая избежать посторонних шумов, в том числе, вибрации от городского транспорта;

* площадь помещения 117 кв. метров, что позволяет комфортно работать коллективам до 50 человек;

* в студии имеются 2 рояля FORSTER и KURZWELL MARK-150.


Оборудование

* пульт - SOUNDCRAFT SPIRIT M12, BEHRINGER 1622FX

* микрофоны - RODE NTK, SHURE 58 BETA, BEHRINGER B-2PRO

* компьютеры - CORE i5 + ECHO LAYLA24 (запись, монтаж), CORE i3-2120 (монтаж)

* контроль - TANNOY ACTIVE


Запись осуществляют профессиональные звукорежиссеры, имеющие высшее музыкальное образование.

Вид работ

Описание

Стоимость (с НДС)

Запись голоса

(в том числе запись аудиокниг, передач)

Запись в студии производится на профессиональном оборудовании. Монтаж речевого формата.

от 1 000 руб./час

Запись песни

Запись производится на специализированном оборудовании (микрофоны, предусилители, аудио интерфейсы), при условии предоставления фонограммы заказчиком.

от 2 000 руб.

Мастеринг

Заключительная точка в создании музыкального произведения (финальная обработка трека). Процесс мастеринга делает звучание фонограммы лучше, выводит ее на профессиональный уровень. После мастеринга исполнитель получает мастер копию и может после этого заняться тиражированием.

от 2 000 руб./трек

Многоканальная запись

Запись музыкальных коллективов, играющих одновременно в одной тон-комнате с поканальной разбивкой каждого инструмента и голоса.

от 3 000 руб./час

Песни (композиции) под ключ

Запись песни под фонограмму заказчика или под сопровождение оркестра/музыкальной группы, предоставляемого заказчиком

от 8 000 руб.

Видеосъемка в студии

(бэкстейдж)

Использование профессионального оборудования (1 или 2 видеокамеры)

от 2000 руб./час

Монтаж отснятого видеоматериала

Использование профессионального оборудования монтажного комплекса

от 3000 руб./час









Уникальная студия звукозаписи в Перми.

Контакты по вопросам сотрудничества:

Тел.: +7 (342) 271-60-43 +7 (342) 282-05-42,

e-mail: reklama@vesti-perm.ru

Метки: Радио, Реклама, в Пермском крае, В России, в Перми, Культура

Опубликовано: 09.10.2019 в 11:32 в рубрике - Радио Пермского края

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