В Перми химики из классического университета запатентовали основу для новых лекарств

Группа ученых-химиков Пермского классического университета разработала и запатентовала два новых метода получения природных и биологически активных веществ. Полученные молекулы могут стать основой для создания новых лекарств против болезней центральной нервной системы, диабета и рака. Главной особенностью пермской разработки является то, что для получения целевых веществ – бензофурана и диазепина – используются продукты переработки отходов сельскохозяйственного и лесного производства. Такой способ позволяет уменьшить стоимость итогового продукта и перейти к более экологичному производству. Исследования проводились в рамках гранта Российского научного фонда. Кроме двух патентов результатом работы стали четыре научных статьи в таких известных научных журналах, как Synthesis и журнале органической химии Американского химического общества.