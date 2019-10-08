В Перми химики из классического университета запатентовали основу для новых лекарств
Группа ученых-химиков Пермского классического университета разработала и запатентовала два новых метода получения природных и биологически активных веществ. Полученные молекулы могут стать основой для создания новых лекарств против болезней центральной нервной системы, диабета и рака. Главной особенностью пермской разработки является то, что для получения целевых веществ – бензофурана и диазепина – используются продукты переработки отходов сельскохозяйственного и лесного производства. Такой способ позволяет уменьшить стоимость итогового продукта и перейти к более экологичному производству. Исследования проводились в рамках гранта Российского научного фонда. Кроме двух патентов результатом работы стали четыре научных статьи в таких известных научных журналах, как Synthesis и журнале органической химии Американского химического общества.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Горэлектротранс проводит конкурс детского рисунка к юбилею пермского трамвая
В Перми в рамках подготовки к 300-летию города открыта еще одна часть эспланады
Интерактивная карта дорожных камер видеофиксации нарушений появилась в Перми
НА МАКС-2019 показали самолет МС-21 который будет летать на пермских двигателях
Администрация Перми окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП с участием автобуса
В Култаево открылось новое отделение МФЦ
В Перми прошли публичные слушания по благоустройству территорий
Жители Пермского края смогут обучаться IT-профессиям бесплатно онлайн
Тарифы на поездки в общественном транспорте Перми планируется увеличить с 1 января 2020 года
До 16 августа сельхозпроизводители Прикамья смогут запросить господдержку из бюджета через МФЦ
Добавить комментарий: