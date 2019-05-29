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Панъевропейский фестивальный марафон-2019 завершен

жезл марафона

Панъевропейский фестивальный марафон-2019 завершился. Нынешний год - юбилейный для этого международного проекта. Идея появилась пять лет назад в стенах Совета Федерации, охватив за это время не только европейские страны, но и Азию.

Андрей Климов, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Пермского края: "Проекту исполняется пять лет. Я бы хотел напомнить, что это такой общественно-культурный проект, который был инициирован в свое время Советом Федерации и проходит он под патронажем Валентины Матвиенко. Все пять лет мы работаем под эгидой ЮНЕСКО, а с этого года к нам подсоединилась еще одна организация ООН по всемирному туризму. Кстати, эта организация будет проводить свою ассамблею в Петербурге, и она объединяет более 150 государств. Если раньше наш марафон двигался только внутри большой Европы, а в этом году он вышел за пределы и мы побывали в Японии, причем это было не случайно. Завершается сейчас российско-японский год, который был объявлен ровно 11 месяцев назад. В рамках этого марафона у нас была встреча с председателями японского правительства. Уровень очень сильно вырос, ведь если в первый марафон мы общались с нашими коллегами из парламента, потом стали подключаться министры культуры разных государств, а теперь речь дошла и до первых руководителей государств. Я очень рад, что из всех 26 городов, которые мы прошли, Пермь есть в этом числе, ведь фестиваль всегда начинается здесь. За этот неполный месяц мы прошли Испанию, Францию, Балканы, Казань, Токио, Киото и Владивосток, как техническое завершение. Мы вернулись затем в Москву, а теперь жезл вернулся в Пермь на традиционное место. Жезл является подарком нашему марафону Роскосмосом, он был сделан перед первым марафоном на нашем пермском заводе "Протон". Это тот жезл, который держали в своих руках главы государств и сотни парламентариев из 20 стран мира. Он олицетворяет единство культурного пространства, которое нельзя разделять искусственными барьерами. Внутри впаяно окаменелое дерево, которое было найдено в Уральских горах, ему более 100 млн лет. В основе титан, но есть элементы с каждого континента. Например, красное дерево из древних лесов Латинской Америки. Жезл хранится в Пермском краеведческом музее, можно прийти и посмотреть на памятный знак".

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

Опубликовано: 29.05.2019 в 11:00 в рубрике - Радио Пермского края

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← «Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов

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