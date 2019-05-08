Мост памяти. «Возвращение домой»

Пермская художественная галерея представляет поистине уникальную выставку - "Возвращение домой". Эта экспозиция - правдивый рассказ о советских военнопленных из Молотовской области, погибших в годы Великой Отечественной войны в лагерях Нижней Саксонии, о судьбе их семей и потомках, хранящих память о своих дедах и прадедах. Вернисаж проходит в рамках проекта "Мост памяти".



Анна Отмахова, куратор выставки: "Проект памяти существует 1,5 года, это достаточно большой проект по поиску семей советских военнопленных, которые были в лагерях, пока мы взяли лагеря в Нижней Саксонии. У нас есть список, это 1,5 тыс человек, большая часть из них погибла, и мы ищем семи, их потомков. Уже давно, с осени существует сайт, он так и называется "Мост памяти", там тоже можно познакомиться с историями этих солдат, семей. Второй этап этого большого проекта - фотовыставка в Пермской художественной галерее, она называется "Возвращение домой".

-Что там будет представлено?

Анна Отмахова, куратор выставки: "Это фотовыставка, там где-то порядка 300 фотографии. Документы, карточки военнопленных, которые находятся, например, в пермском архиве социально-политической истории, и это фотографии самих солдат и их потомков уже. Мы приезжали в каждую семью, они рассказывали нам истории, которые хранит семья о солдате. Там также будут представлены истории 12 солдат, двое из них вернулись, что было после возвращения, и как они дальше жили. Это все солдаты, которые призывались из Пермского края, в те годы это была Молотовская область, это разные районы от севера до юга. Тема военнопленных была достаточно скрытая, но нам кажется, что уже пора эту тему выводить на публичное пространство. Их считали предателями, на самом деле это не так. Я думаю, что всем стоит на эту выставку прийти, прежде всего, чтобы ощутить какую-то личную историю, посмотреть на фотографии солдат, и что они были обыкновенными людьми. Главная мысль этой выставки, что война разрушает всё. Так как "Бессмертный полк" занимается личной, семейной памятью, то как раз эта выставка очень хорошо эти истории иллюстрирует".