Пермь станет центром «Живого русского слова»

В Пермском государственном институте культуры при поддержке Министерства культуры РФ и министерства культуры Пермского края пройдёт III международный фестиваль-конкурс речевого искусства "Живое русское слово". История конкурса начиналась ещё в 2003 году. Тогда на уровне только института культуры, затем он получает статус открытого краевого, далее межрегионального, и с 2011 - Всероссийского. Нынешний фестиваль-конкурс имеет статус международного. Участвуют более 120 чтецов. Причём расширены не только пространственные, но и временные рамки.



Татьяна Жаркова, режиссёр и актриса Пермского ТЮЗ: "Особенности этого конкурса в том, что он профессиональный и проводится среди студентов высших и средних учебных заведений. Эти ребята, разбросанные по трем возрастным группам. Если со средними и высшими учебными заведениями мы работаем давно, то в прошлый раз у нас появились профессионалы, а в этом году мы решили запустить туда детей".

-Общее количество участников?

Татьяна Жаркова, режиссёр и актриса Пермского ТЮЗ: "138 человек. Первый тур проходил в заочной форме. 10 числа состоится открытие конкурса, жеребьевка и сразу же начинаются первые конкурсы. Сначала идут дети, потом средние учебные заведения, а затем высшие. Председатель жюри у нас будет Кириллова Евгения Ивановна, заслуженный деятель искусств Бурятии. Она уже неоднократно была членом и председателем жюри. Также к нам приезжает Маркус Кунзе, режиссер из Германии, который будет проводить мастер-классы. К нам приедут Новосибирск, Казань, Уфа и многие другие. В третий день пройдет Научная конференция, на которой будут обсуждения, доклады, а 13 числа будет заключительный день с подведением итогов. Будет гала-концерт, вручение дипломов победителям, и это очень большая интрига. Параллельно всему этому мы будем обязательно показывать спектакли. 13 мая в 15:00 состоится награждение победителей конкурса".

-Что читают и что выбирают конкурсанты?

Татьяна Жаркова, режиссёр и актриса Пермского ТЮЗ: "У нас есть номинации великих классиков и новейшая литература. У нас очень большой спектр, но сейчас высокий интерес к советской литературе, поэтому очень много забытых авторов снова в строю".