Из Краснокамска до Перми пустят новый автобусный маршрут

В Прикамье начал действовать новый автобусный маршрут №150 "Конец-Бор – Автовокзал Пермь". Он запущен по просьбам жителей Краснокамского района. Ежедневно многие из них ездят в Пермь на работу или учебу, поэтому проблема транспортной доступности стояла очень остро. На линии будет работать 15 автобусов большого класса и пять микроавтобусов. Маршрут будет пролегать через Краснокамский автовокзал. В министерстве транспорта Пермского края сообщили, что новый маршрут пригородных пассажирских перевозок заменит старый автобус № 160, который вызывал множество нареканий. Количество рейсов должно удовлетворить потребность пассажиров. В ближайшее время маршрут будет включен в единое расписание междугородних перевозок.