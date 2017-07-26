Из Краснокамска до Перми пустят новый автобусный маршрут
В Прикамье начал действовать новый автобусный маршрут №150 "Конец-Бор – Автовокзал Пермь". Он запущен по просьбам жителей Краснокамского района. Ежедневно многие из них ездят в Пермь на работу или учебу, поэтому проблема транспортной доступности стояла очень остро. На линии будет работать 15 автобусов большого класса и пять микроавтобусов. Маршрут будет пролегать через Краснокамский автовокзал. В министерстве транспорта Пермского края сообщили, что новый маршрут пригородных пассажирских перевозок заменит старый автобус № 160, который вызывал множество нареканий. Количество рейсов должно удовлетворить потребность пассажиров. В ближайшее время маршрут будет включен в единое расписание междугородних перевозок.
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