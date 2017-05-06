В Прикамье встречают «Поезд Победы». С 6 по 14 мая ретросостав из паровоза, санитарного вагона и вагонов-теплушек проедет по девяти станциям региона. Паровоз серии Л («Лебедянка») – единственный локомотив на паровой тяге, сохранившийся «на ходу» на Свердловской магистрали. Местом постоянной дислокации раритета является локомотивное депо Пермь-Сортировочная. Услышать гудки паровоза и поприветствовать ретропоезд жители края смогут в Верещагино, Перми, Кунгуре, Кизеле, станциях Чайковская, Лёвшимно, Чусовская, Заячья Горка.