Батареи в домах пермяков пока не отключат. Из-за наступившего похолодания окончание отопительного сезона откладывается. Как пояснили в администрации Перми, постановление о прекращении отопительного сезона в городе будет принято, когда среднесуточная температура воздуха установится на отметке не ниже +8 градусов. Однако, согласно прогнозу Гидрометцентра, в праздничные дни и всю последующую неделю столбик термометра в дневные часы не превысит +10 градусов, а ночью возможны заморозки до -3 градусов.