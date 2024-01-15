Жителям Перми предлагают выбрать варианты благоустройства улицы Мира
Жители города в ходе опроса смогут выбрать варианты скамеек, покрытия пешеходных зон, а также выбрать требуется ли полоса озеленения между проезжей и пешеходной частью и обновление внешнего вида фасадов домов, а также архитектурно-художественная подсветка зданий.
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