В Лысьве будут судить закладчика наркотиков

В Лысьве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении неработающего 24-летнего гражданина Средней Азии. Он обвиняется в совершении 53 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.Молодой человек был задержан сотрудниками наркоконтроля территориального отдела полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий в феврале прошлого года. При осмотре его сотового телефона стражи порядка обнаружили доказательства причастности фигуранта к незаконному обороту наркотических средств на территории Пермского края."Следствием установлено, что обвиняемый начал свою преступную деятельность в январе прошлого года на территории г. Березники. Он получал оптовую партию запрещенных веществ, расфасовывал, а затем раскладывал разовые дозы по тайникам для последующего сбыта. Выяснилось, что молодой человек оборудовал тайники-закладки на территории Губахи, Кизела, Александровска, Березников, Лысьвы, Соликамска. Из незаконного оборота полицейские изъяли более 20 граммов героина", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Все эпизоды криминальной деятельности были объединены в одно производство. На период следствия в отношении фигуранта избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.