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В Лысьве будут судить закладчика наркотиков
Молодой человек был задержан сотрудниками наркоконтроля территориального отдела полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий в феврале прошлого года. При осмотре его сотового телефона стражи порядка обнаружили доказательства причастности фигуранта к незаконному обороту наркотических средств на территории Пермского края.
"Следствием установлено, что обвиняемый начал свою преступную деятельность в январе прошлого года на территории г. Березники. Он получал оптовую партию запрещенных веществ, расфасовывал, а затем раскладывал разовые дозы по тайникам для последующего сбыта. Выяснилось, что молодой человек оборудовал тайники-закладки на территории Губахи, Кизела, Александровска, Березников, Лысьвы, Соликамска. Из незаконного оборота полицейские изъяли более 20 граммов героина", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Все эпизоды криминальной деятельности были объединены в одно производство. На период следствия в отношении фигуранта избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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