В Перми назвали места, организованные для крещенских купаний

Как сообщили в администрации Перми, купели для купания в ночь на 19 января будут организованы в Свердловском и Мотовилихинском районах города.В Алексеевского Бахаревского женского монастыря). Купание будет организовано с 0 до 5 ч. 19 января.В Мотовилихинском районе купели организуют на улице 1-я линия, 53 в Верхней Курье (рядом с Пермским Богоявленским мужским монастырем) и на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырём.В Верхней Курье окунуться в прорубь можно с 21 ч. 18 января до 22 ч. 19 января, а на Мотовилихинском пруду с 21 ч. 18 января до 15 ч. 19 января. Рядом с купелями будут организованы тёплые места для переодевания. В купелях обустроят сход в воду, рядом будут дежурить медики и спасатели.