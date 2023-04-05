Пермяки делятся фото и видео огненного заката
В Перми накануне наблюдали по-настоящему огненный закат. Многочисленные фото и видео выложили в сеть очевидцы. На кадрах ясное голубое небо постепенно переходит в ярко-оранжевые краски. Очень красиво!
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В Перми накануне наблюдали по-настоящему огненный закат. Многочисленные фото и видео выложили в сеть очевидцы. На кадрах ясное голубое небо постепенно переходит в ярко-оранжевые краски. Очень красиво!
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