Сын украл у матери 50 тысяч рублей и потратил их на обновки и алкоголь
В ходе оперативных мероприятий стражи порядка установили, что к исчезновению 50 тысяч рублей причастен сын заявительницы. Имея доступ к мобильному телефону родственницы, он через приложение перевел деньги на свою банковскую карту. Похищенную сумму молодой человек потратил на обновки и алкоголь.
Расследование продолжается.
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