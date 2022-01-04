В Перми появилась первая контейнерная площадка для мусора по единому стандарту
В Перми появилась первая контейнерная площадка для мусора по новому единому стандарту. Пилотный образец установили в Мотовилихинском районе на улице Восстания, 43.
Помимо современного оформления закрытого типа, контейнеры разделены на отдельные секции для смешанных и сортируемых отходов. Механизм раздельного сбора мусора в данный момент внедрен в пяти территориях Прикамья. Это Пермь, Кудымкар, Краснокамск, Пермский район и Оханский округ. К 2024 году проект планируется распространить еще на 10 крупных городов региона.Сайт губернатора и Правительства Пермского края: «В рамках национального проекта "Экология" Правительство края ведет комплексную работу, направленную на улучшение экологии в регионе. В частности, создаются условия для сбора отходов и их своевременного вывоза. За три года количество точек сбора ТКО выросло в 4 раза, но работа в этом направлении продолжается».
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