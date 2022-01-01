За сутки в Прикамье выявлено 428 случаев коронавируса
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 428 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 160 566. За сутки в регионе проведено 7 466 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.
По состоянию на утро 1 января в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 278 877 человек. 1 211 650 жителей завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 188 пациентов. Из них 77 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 7 471 человек.
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