Более 72 тысяч жителей Прикамья уже проголосовали за объекты благоустройства

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Напомним, общественные пространства, которые заявлены на голосование и могут быть преобразованы уже в 2022 году, находятся в населенных пунктах с численностью жителей 20 тыс. человек и более. В Прикамье объекты находятся в 12 муниципальных образованиях. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год. Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуги) или же в личном кабинете на портале Госуслуги, для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

Также проголосовать можно и при помощи волонтеров: для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона. Как отмечают в штабе по поддержке голосования в Пермском крае, жителям региона в выборе объекта благоустройства помогают более 500 волонтеров. Они будут консультировать во всех офисах МФЦ тех территорий, где проходит голосование. На сегодняшний день при помощи волонтеров проголосовали 19,9 тыс. жителей края.