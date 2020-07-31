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В Прикамье открыт самый длинный в истории региона газопровод
Газификация села стала возможна благодаря вводу в эксплуатацию межпоселкового газопровода, построенного в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром». Это один из самых больших газопроводов в Пермском крае. Его протяженность 58 км, охват сразу 2 городских округов, техническая возможность подключения сразу 7 населенных пунктов. Общая стоимость проекта составила свыше 800 млн руб.
Дмитрий Махонин отметил, что региональные власти уделяют большое внимание газификации Пермского края.
«В скором времени мы, Пермский край, станем первым регионом страны, который подпишет программу газификации с «Газпромом» на следующую пятилетку. За этот период мы должны повысить долю населенных пунктов, подключенных к газу. Это дешевое топливо, оно позволит развивать сельское хозяйство, предприятия. Самое главное – это удобство для наших земляков: мы понимаем, что такое наколоть дрова, затопить печь, а не просто нажать кнопку. Газ дает новый уровень комфорта», – сказал Дмитрий Махонин.
Напомним, с 2015 по 2019 год свои дома к газу подключили свыше 22 тыс. семей Прикамья. В этом году планируется построить 39 газопроводов еще для 9 тыс. домохозяйств. На эти цели из различных источников направлено порядка 2,2 млрд руб., в том числе 520 млн руб. – из краевого бюджета.
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