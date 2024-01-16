Отписки не греют. Жители Индустриального района жалуются на холодные батареи

Жители одного из многоквартирных домов по улице Снайперов в Перми жалуются на недостаточно теплые батареи. Люди говорят - так у них всю зиму и никто не хочет помочь. Выяснилось, что в округе с такой проблемой столкнулся отнюдь не один дом.Пусть на улице стало несколько теплей, говорит Раиса Ивановна, сути это не меняет - в квартире холодно. Поэтому тёплые вещи из гардероба - как нельзя кстати, экраны с радиаторов убраны, работает обогреватель, накручивая плату за потребление электроэнергии.Раиса Асейкина: "Обычно я плачу рублей триста, двести-триста, разница между ними, сейчас 500 рублей заплатила за декабрь! "Речь о пятиэтажном доме на Снайперов, 8, что в Индустриальном районе. Четыре подъезда, 80 квартир, и общая проблема в этом отопительном сезоне, куда ни постучись - встретят одинаково: "Холодно, замерзаем!"Ни в одной квартире, где побывала съемочная группа, столбики термометров до отметки в 20 градусов не дотягивают. Если выключить обогреватели и плиты, может, к плюс 11 приблизиться, говорят люди.Анна Хмарская, старшая по дому Снайперов, 8: "Мы платим очень много денег каждый месяц, за отопление, за горячую воду, мы платим за электроприборы".Узнав, что приехала съёмочная группа - люди устраивают во дворе внеплановое собрание. Более того, пришли представители других домов, в частности из дома по Мира, 8 - та же ситуация, рассказал Константин.Константин Тихонов, председатель ЖСК Мира, 8: "При том, что мы сделали прочистку системы отопления летом, отремонтировали теплообменники, и у нас, вообще, полностью новая лежанка".Понятно, что с такими проблемами, особенно когда ударили сильные морозы, обращались к теплоэнергетикам, чтобы выяснить - почему батареи греют так слабо. Такой же вопрос задали и мы.Александр Молчанов, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Перми: "Проводится наладка гидравлических и тепловых режимов на источнике, эти работы мы планируем завершить 16 января. В случае снижения качества услуг отопления в квартирах, гражданам необходимо обращаться в свои управляющие организации".В управляющей компании сообщили, что к ним и так обращаются регулярно, и со своей стороны они нарушений не признают. При этом представители УК говорят, что если это проблема не одного дома - может стоит поискать причины на внешних сетях.Николай Косяков, руководитель УК «ЭКВО»: "Это весь куст, начиная от Снайперов и заканчивая Советской Армии, Мира и шоссе Космонавтов. Проблемы есть везде, проблема в том, что воздух в трассе у ПСК!"Пока идут диалоги и переписки, теплее в квартирах не становится, так что жильцы домов, что на Мира, что на Снайперов, намерены оповестить о своём положении максимальное количество инстанций, в том числе и прокуратуру.