В Перми работают предновогодние ярмарки

В Перми открываются предновогодние ярмарки. Какие-то заработали накануне, что-то откроется сегодня. Главная ярмарка раскинется на пермской эспланаде 28 декабря.Галина Сабурова пришла на ярмарку возле дворца Пушкина и за продуктами, и за новогодним настроениемГалина Сабурова: "Интересно перед Новым Годом, хочется чего-нибудь вкусненького купить".Организатором ярмарки является департамент экономики и промышленной политики администрации Перми и МКУ «Пермский бизнес-инкубатор».Роберт Шакуров, представитель МКУ «Пермский бизнес-инкубатор»: "У нас очень много заявок от участников, и всегда мы стараемся радовать жителей нашего города разными товарами нашего края, как от мясных, так до ручной работы, товары народного промысла".К новогоднему столу здесь копчёная колбаса, домашние пельмени, натуральное сливочное масло, местный мёд и чак-чак, орехи в шоколаде. Продавцы с удовольствием делятся кулинарными секретами. Можно даже узнать, как приготовить гуся или утку.Наиля Шамгунова: "Сутки надо мариновать в соленой воде, потом обмазать приправами, а там остальное можно нашинковать и картошкой, с рисом, кто с яблоками любит".Также здесь найдутся и подарки к празднику — на любой вкус и цвет.Можно купить, например, полезные сладости — мармелад ручной работы или травяной чай.Самым маленьким скучать на ярмарке тоже не придется: программа насыщенная — здесь и мастер-классы по созданию украшений, и анимация с главными зимними волшебниками — Дедом Морозом и Снегурочкой.Василиса Макарова: "Мы делали композиции для мам, добавляли живую елку, ставили палочки с картинками и делали снег из фольги".В Орджоникидзевском районе также начала работать ярмарочная площадка на улице Писарева, 10а, 26 декабря ярмарка будет работать на Комсомольском проспекте и на улице Крупской, а вот большую рождественскую ярмарку на эспланаде перед Театром-Театром можно будет посетить с 28 декабря.