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В Перми работают предновогодние ярмарки

В Перми открываются предновогодние ярмарки. Какие-то заработали накануне, что-то откроется сегодня. Главная ярмарка раскинется на пермской эспланаде 28 декабря.Галина Сабурова пришла на ярмарку возле дворца Пушкина и за продуктами, и за новогодним настроением
Галина Сабурова: "Интересно перед Новым Годом, хочется чего-нибудь вкусненького купить".
Организатором ярмарки является департамент экономики и промышленной политики администрации Перми и МКУ «Пермский бизнес-инкубатор».
Роберт Шакуров, представитель МКУ «Пермский бизнес-инкубатор»: "У нас очень много заявок от участников, и всегда мы стараемся радовать жителей нашего города разными товарами нашего края, как от мясных, так до ручной работы, товары народного промысла".
К новогоднему столу здесь копчёная колбаса, домашние пельмени, натуральное сливочное масло, местный мёд и чак-чак, орехи в шоколаде. Продавцы с удовольствием делятся кулинарными секретами. Можно даже узнать, как приготовить гуся или утку.
Наиля Шамгунова: "Сутки надо мариновать в соленой воде, потом обмазать приправами, а там остальное можно нашинковать и картошкой, с рисом, кто с яблоками любит".
Также здесь найдутся и подарки к празднику — на любой вкус и цвет.
Можно купить, например, полезные сладости — мармелад ручной работы или травяной чай.
Самым маленьким скучать на ярмарке тоже не придется: программа насыщенная — здесь и мастер-классы по созданию украшений, и анимация с главными зимними волшебниками — Дедом Морозом и Снегурочкой.
Василиса Макарова: "Мы делали композиции для мам, добавляли живую елку, ставили палочки с картинками и делали снег из фольги".
В Орджоникидзевском районе также начала работать ярмарочная площадка на улице Писарева, 10а, 26 декабря ярмарка будет работать на Комсомольском проспекте и на улице Крупской, а вот большую рождественскую ярмарку на эспланаде перед Театром-Театром можно будет посетить с 28 декабря.

Опубликовано: 22.12.2023 в 12:50 в рубрике - Вести Пермь

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