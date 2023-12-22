← Пермский край чествует спортивную элиту
В сгоревшем на парковке автомобиле найден погибший человек →
В Перми работают предновогодние ярмарки
Галина Сабурова: "Интересно перед Новым Годом, хочется чего-нибудь вкусненького купить".
Организатором ярмарки является департамент экономики и промышленной политики администрации Перми и МКУ «Пермский бизнес-инкубатор».
Роберт Шакуров, представитель МКУ «Пермский бизнес-инкубатор»: "У нас очень много заявок от участников, и всегда мы стараемся радовать жителей нашего города разными товарами нашего края, как от мясных, так до ручной работы, товары народного промысла".
К новогоднему столу здесь копчёная колбаса, домашние пельмени, натуральное сливочное масло, местный мёд и чак-чак, орехи в шоколаде. Продавцы с удовольствием делятся кулинарными секретами. Можно даже узнать, как приготовить гуся или утку.
Наиля Шамгунова: "Сутки надо мариновать в соленой воде, потом обмазать приправами, а там остальное можно нашинковать и картошкой, с рисом, кто с яблоками любит".
Также здесь найдутся и подарки к празднику — на любой вкус и цвет.
Можно купить, например, полезные сладости — мармелад ручной работы или травяной чай.
Самым маленьким скучать на ярмарке тоже не придется: программа насыщенная — здесь и мастер-классы по созданию украшений, и анимация с главными зимними волшебниками — Дедом Морозом и Снегурочкой.
Василиса Макарова: "Мы делали композиции для мам, добавляли живую елку, ставили палочки с картинками и делали снег из фольги".
В Орджоникидзевском районе также начала работать ярмарочная площадка на улице Писарева, 10а, 26 декабря ярмарка будет работать на Комсомольском проспекте и на улице Крупской, а вот большую рождественскую ярмарку на эспланаде перед Театром-Театром можно будет посетить с 28 декабря.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермский край чествует спортивную элиту
"Вести с Думой". Выпуск от 21.12.23
Глава региона встретился с семьей из Северодонецка
Депутаты городской Думы проверили, как в Перми убирают снег
В Перми обсудили соблюдение цифровых прав граждан
СКР: в Перми пресечена деятельность преступной группы, незаконно торговавшей лекарствами в нескольких регионах
Губернатор проинспектировал строительство школы на Кронштадтской, 41
В новогодние праздники филиалы краеведческого музея подготовили разнообразную программу
В Пермской городской службе спасения подвели итоги года
В "Т Плюс" рассказали о работе тепловых сетей в морозы
Добавить комментарий: