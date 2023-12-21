В "Т Плюс" рассказали о работе тепловых сетей в морозы

Пермские тепловые сети надёжно прошли период пиковых морозов и обеспечили бесперебойную подачу тепла и горячей воды жителям Перми и Краснокамска. Об этом рассказали в ПАО «Т Плюс».К примеру, за подачу ресурса на Парковом и в Заостровке отвечает насосная станция, которая расположилась на ул. Встречной. Она оборудована по последнему слову техники. Теплоэнергетики отслеживают все ее процессы в режиме онлайн и в случае чего вносят коррективы.Александр Стуков, начальник района тепловых сетей № 2 Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: «В период пикового похолодания, персонал ТЭЦ и оперативно-диспетчерских служб работали в особом контроле. Контролировали работу теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Мероприятия были необходимы для своевременного реагирования от возможных сигналов от населения».Специалисты Пермского филиала «Т Плюс» готовы и к будущим морозам. В Перми и Краснокамске компания обеспечивает теплом 289 детских садов, 204 школы, 194 больницы, 79 поликлиник, 260 зданий вузов, лицеев, колледжей и 19 домов культуры. Также отопление и горячая вода подается жителям 5850 многоквартирных домов.