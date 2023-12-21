← В Добрянке сотрудники МЧС тушили мечеть
Привет из Хогвартса: в центре Перми замечена крупная белая сова →
МЧС: в Прикамье ожидается сильный ветер
В связи с прогнозируемыми порывами ветра в ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними, водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Добрянке сотрудники МЧС тушили мечеть
В ожидании чуда: Пермь готовится к Новому году
В следующем году в Прикамье подключат к интернету 51 поселение
Музыкально-хоровой студии "Солнечная капель" исполнилось 25 лет
Пермский зоопарк приглашает на новогоднюю ёлку
В "Доме счастья" презентовали книгу «Пармские сказы»
С начала года в МФЦ Пермского края оказано более 3 млн услуг
Пермяков приглашают на "Новогоднюю фабрику чудес"
В Перми открылась "Рождественская ярмарка"
Прокуратура инициировала проверку строительного объекта в Култаево, где произошло обрушение
Добавить комментарий: