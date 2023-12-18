Пермский филиал «Т Плюс» презентовал книгу «Тёплые сказки»

Пермский филиал «Т Плюс» презентовал уникальную книгу «Тёплые сказки» – это социокультурный проект, в который вошли 17 историй разных народов России. Многие из сказок никогда не издавались. Сбор материалов проходил в специальных литературных экспедициях. Михаил Топильский, заместитель руководителя Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Перми: "Наша компания работает в 16 регионах России, у нас возникла идея показать разнообразие культур народов, проживающих в этих территориях через самые главные истории, который каждый из нас слышал от мамы и бабушки — сказки".Каждая сказка изложена в книге на русском и на языке того народа, к которому она от носится. Все они озвучены и доступны к прослушиванию на сайте «тёплые сказки точка ру».Дарья Калина, хранитель коми-пермяцкой культуры: "Любой народ в России — это то, что делает Россию Россией, вся эта многонациональная история. Здорово, что существует такой проект, как "Теплые сказки", потому что открывая книгу мы погружаемся в совершенно разные миры".