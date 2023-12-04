В Перми почтят память погибших на пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Завтра в течение дня жители Перми смогут возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев. Также 5 декабря в 12:30 для родственников погибших будет организован выезд автобуса на Северное кладбище.
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