В налоговых инспекциях Пермского края проходят Дни открытых дверей

Во всех налоговых инспекциях Пермского края 30 ноября и 1 декабря проходят «Дни открытых дверей». По графику удлинённого дня - с 9:00 до 20:00 - специалисты ответят на любые вопросы, касающиеся уплаты имущественного налога. По закону физическим лицам его нужно заплатить не позднее 1 декабря. Уведомления уже пришли пользователям «Личного кабинета налогоплательщика», а с этого года и авторизованным абонентам портала "Госуслуги".В Дни открытых дверей можно получить рекомендации по способам оплаты, проконсультироваться и подключиться к интернет – сервисам Федеральной налоговой службы и многое другое.Наталья Пономарёва, специалист УФНС России по Пермскому краю: "Сотрудники налоговых органов помогут распечатать или получить налоговые уведомления, если до сих пор по каким- либо причинам оно не получено. Также расскажут, из чего складывается расчёт налогов. Если, например, налогоплательщик желает подключиться к Личному кабинету налогоплательщика на сайте налоговой федеральной службы - на самом деле, достаточно удобный сервис".