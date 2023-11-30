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В налоговых инспекциях Пермского края проходят Дни открытых дверей
В Дни открытых дверей можно получить рекомендации по способам оплаты, проконсультироваться и подключиться к интернет – сервисам Федеральной налоговой службы и многое другое.
Наталья Пономарёва, специалист УФНС России по Пермскому краю: "Сотрудники налоговых органов помогут распечатать или получить налоговые уведомления, если до сих пор по каким- либо причинам оно не получено. Также расскажут, из чего складывается расчёт налогов. Если, например, налогоплательщик желает подключиться к Личному кабинету налогоплательщика на сайте налоговой федеральной службы - на самом деле, достаточно удобный сервис".
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