В Перми из-за короткого замыкания эвакуировали школу №7
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, произошло короткое замыкание в электрощите без последующего горения. До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 30 детей и 27 сотрудников школы. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.
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