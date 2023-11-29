В Перми вводится режим ЧС в отношении дома на улице Циолковского, 17

В Перми с 30 ноября вводится режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Циолковского, 17. Это связано с ухудшением технического состояния жилого дома и угрозой внезапного обрушения строительных конструкций. Жителям необходимо оперативно покинуть здание.Как сообщили в администрации Перми, в ходе обследования были выявлены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкций здания: прогиб балок перекрытия, многочисленные вертикальные и наклонные сквозные трещины по всей высоте дома на наружных стенах, разрушение штукатурного слоя и кирпичной кладки дворового и торцевого фасадов, надломы, разрушения и поражение гнилью стропильных конструкций, отсутствие кровельного покрытия на отдельных участках, намокание утеплителя чердачного перекрытия. По результатам осмотра комиссия установила, что техническое состояние строительных конструкций дома аварийное, возможно их внезапное обрушение.Для жителей организуют пункт сбора и регистрации в тёплой палатке около самого дома. Людям будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения.Трёхэтажный дом по улице Циолковского,17 был построен в 1951 году, признан аварийным в 2016 году и расселяется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На данный момент в аварийном доме по улице Циолковского,17 расселено 47 из 88 жилых помещений. Остальным жильцам будут предложены квартиры в строящихся муниципальных домах.