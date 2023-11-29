В Перми в электробусах заработает система адресного открытия дверей →

В департаменте транспорта сообщили, что со 2 декабря на маршруте №81 заработает система адресного открытия дверей. На остановках водитель будет не открывать двери, а снимать с них блокировку. Открывать нужную дверь будут сами пассажиры путём нажатия специальной кнопки. Таким образом, маршрут №81, который полностью обслуживается электробусами, станет первым автобусным маршрутом в Перми с такой функцией."Система адресного открытия позволяет не открывать все двери на каждой остановке, а задействовать только те, у которых стоит пассажир. Это помогает поддерживать комфортную температуру внутри транспортного средства. Зимой салон не будет выстужаться, а летом – нагреваться. Кроме того, снижается энергопотребление", – сказал начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин.В ведомстве отмечают, что система уже работает на новых моделях трамваев и хорошо себя зарекомендовала. Не исключено, что при обновлении парка она будет вводиться и на других направлениях.