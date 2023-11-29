В Перми в электробусах заработает система адресного открытия дверей

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"Система адресного открытия позволяет не открывать все двери на каждой остановке, а задействовать только те, у которых стоит пассажир. Это помогает поддерживать комфортную температуру внутри транспортного средства. Зимой салон не будет выстужаться, а летом – нагреваться. Кроме того, снижается энергопотребление", – сказал начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин.
В ведомстве отмечают, что система уже работает на новых моделях трамваев и хорошо себя зарекомендовала. Не исключено, что при обновлении парка она будет вводиться и на других направлениях.
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