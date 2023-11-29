В Прикамье следователи проводят проверку по факту гибели двух рыбаков

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"В настоящее время опрошены очевидцы произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
По данным краевого МЧС, в период становления льда в регионе произошло 8 происшествий на воде, погибло 7 человек. В ведомстве напоминают, что осенний лед в период с ноября по декабрь, до наступления устойчивых морозов, непрочен и смертельно опасен.
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