В Перми усилен контроль за содержанием дворовых территорий

В Перми усилили контроль за содержанием дворовых территорий. В адрес управляющих организаций были направлены письма о необходимости активизировать уборку снега и наледи во дворах, особое внимание – на состояние кровель.Качество уборки проверяется в ходе ежедневных рейдов, которые проводят сотрудники городского департамента ЖКХ и районных администраций. Так, с 20 ноября специалисты обследовали, в общей сложности 2757 придомовых территорий, в том числе и повторно. Если в ходе рейдов у инспекторов возникают замечания по содержанию придомовых территорий, то в адрес нерадивых управляющих организаций направляются уведомления об устранении нарушений. Затем качество уборки проверяется вновь.Если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо звонить в обслуживающую дом организацию, если реакции не последовало, то нужно обращаться в администрацию района, департамент ЖКХ администрации Перми или Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.