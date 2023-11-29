← На ул. Встречной произошло лобовое столкновение
В Прикамье следователи проводят проверку по факту гибели двух рыбаков →
В Перми усилен контроль за содержанием дворовых территорий
Качество уборки проверяется в ходе ежедневных рейдов, которые проводят сотрудники городского департамента ЖКХ и районных администраций. Так, с 20 ноября специалисты обследовали, в общей сложности 2757 придомовых территорий, в том числе и повторно. Если в ходе рейдов у инспекторов возникают замечания по содержанию придомовых территорий, то в адрес нерадивых управляющих организаций направляются уведомления об устранении нарушений. Затем качество уборки проверяется вновь.Если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо звонить в обслуживающую дом организацию, если реакции не последовало, то нужно обращаться в администрацию района, департамент ЖКХ администрации Перми или Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На ул. Встречной произошло лобовое столкновение
В Перми с мостового пешеходного перехода на автомобиль рухнул снег
Стартовал VIII Пермский инженерно-промышленный форум
Власти Перми назвали размер вознаграждения за содействие в выявлении нелегальных граффитистов
Площадь Восстания в Перми утонула в лужах
В ПГНИУ проходят "Бадеровские чтения"
Пермяки смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
Фестиваль "Золотая Маска" знакомит пермяков с лучшими образцами современного сценического искусства
Информацию о закрытии Ботанического сада прокомментировало руководство ПГНИУ
На ул. Маяковского стартовал снос четырех ветхих домов
Добавить комментарий: