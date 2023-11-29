Власти Перми назвали размер вознаграждения за содействие в выявлении нелегальных граффитистов

С 1 января жители Перми смогут получить денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей за информацию о случаях незаконного нанесения граффити на фасады зданий. Городскими властями разработан соответствующий порядок, сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.Предполагается, что с начала 2024 года у жителей города появится возможность не только поучаствовать в установлении личностей нарушителей, но и получить за это стимулирующую выплату. Жители смогут сообщать данные о нарушителях или направлять фото- и видеоматериалы в полицию или администрацию своего района. Если представленная информация поможет выявить нелегальных граффитистов и инициировать проверку органов внутренних дел об административном правонарушении, то неравнодушные жители получат вознаграждение. Для этого необходимо будет предоставить в контрольный департамент администрации Перми ряд документов. Затем специальная комиссия будет принимать решение о выплате. В случае принятия положительного решения, средства будут выплачены человеку в течение 30 дней после поступления документов.С начала года на территории Перми выявлено более 17 тысяч несанкционированных графических рисунков, размещённых в неустановленных для этого местах, устранено более 15 тысяч. Администрацией города составлено уже более 700 протоколов об административных правонарушениях.